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ЦСКА не может вылететь из Грозного из-за угрозы теракта

ЦСКА до сих пор не может вылететь из Грозного, где сегодня провел матч 22-го тура чемпионата России с "Ахматом".

Армейцев выиграли со счетом 3:0 и сразу после встречи отправились в аэропорт. Самолет с ЦСКА на борту, как и еще одно воздушное судно в аэропорту Грозного, в течение двух часов не может вылететь в Москву. По предварительной версии, задержка связана с угрозой теракта.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:15
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№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Бред,,,
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Терек»
А смысл нагнетать, если версия предварительная?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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