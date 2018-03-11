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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Пономарев: "Локомотив" хоть и мчится вперёд, но, уверен, обязательно где-то оступится
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"Арсенал" дома разгромил "Уотфорд" (1)
18:24
Вы забьёте нам сколько сможете, а мы нисколько не смогли. "Ахмат" упустил свои моменты и разгромно проиграл ЦСКА (3)
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"Ахмат" - ЦСКА: стартовые составы (1)
"Ахмат" - ЦСКА: стартовые составы (1)
ЦСКА не может вылететь из Грозного из-за угрозы теракта
ЦСКА до сих пор не может вылететь из Грозного, где сегодня провел матч 22-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Армейцев выиграли со счетом 3:0 и сразу после встречи отправились в аэропорт. Самолет с ЦСКА на борту, как и еще одно воздушное судно в аэропорту Грозного, в течение двух часов не может вылететь в Москву. По предварительной версии, задержка связана с угрозой теракта.
"Спорт-Экспресс"
Армейцев выиграли со счетом 3:0 и сразу после встречи отправились в аэропорт. Самолет с ЦСКА на борту, как и еще одно воздушное судно в аэропорту Грозного, в течение двух часов не может вылететь в Москву. По предварительной версии, задержка связана с угрозой теракта.
"Спорт-Экспресс"
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