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Анзор Кавазашвили: Габулов в сборной? Тогда зовите и меня пятым вратарем

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили уверен, что приглашение Владимира Габулова на контрольные матчи с Бразилией и Францией ничего не значит.

"Почему Черчесов вызвал Габулова? У них хорошие отношения. Именно с этим связываю приглашение в команду. Безусловно, Акинфеев, Лунев и Селихов - лучшие вратари и оптимальный вариант для сборной. Все равно в окончательную заявку на ЧМ попадут три вратаря, и Габулова там, думаю, не будет. С таким же успехом можно вызвать и меня пятым вратарем. Тоже готов посмотреть, как там обстановка внутри команды. Но Черчесов, за которого я выступал, как за тренера сборной, не зовет меня ни тренером, ни консультантом, ни вратарем", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 17:05
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№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Я , может, и ошибаюсь, но очень классный вратарь Черчесов лучше разбирается в качестве вратарей, чем какой-то журналист.

Макс, да что с тобой сегодня?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: мясник вовануза Москва (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ты сейчас Анзора Кавазашвили назвал журналистом?
Так у этого чудилы и Виталя денисов за сборную России играет,хотя он Узбек.
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:51) #
  • +4
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Цитата: Максим I
Я , может, и ошибаюсь, но очень классный вратарь Черчесов лучше разбирается в качестве вратарей, чем какой-то журналист.

ты сейчас Анзора Кавазашвили назвал журналистом?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:44) #
  • -5
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Болеет за:
ЦСКА
Я , может, и ошибаюсь, но очень классный вратарь Черчесов лучше разбирается в качестве вратарей, чем какой-то журналист.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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