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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анзор Кавазашвили: Габулов в сборной? Тогда зовите и меня пятым вратарем
Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили уверен, что приглашение Владимира Габулова на контрольные матчи с Бразилией и Францией ничего не значит.
"Почему Черчесов вызвал Габулова? У них хорошие отношения. Именно с этим связываю приглашение в команду. Безусловно, Акинфеев, Лунев и Селихов - лучшие вратари и оптимальный вариант для сборной. Все равно в окончательную заявку на ЧМ попадут три вратаря, и Габулова там, думаю, не будет. С таким же успехом можно вызвать и меня пятым вратарем. Тоже готов посмотреть, как там обстановка внутри команды. Но Черчесов, за которого я выступал, как за тренера сборной, не зовет меня ни тренером, ни консультантом, ни вратарем", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
"Почему Черчесов вызвал Габулова? У них хорошие отношения. Именно с этим связываю приглашение в команду. Безусловно, Акинфеев, Лунев и Селихов - лучшие вратари и оптимальный вариант для сборной. Все равно в окончательную заявку на ЧМ попадут три вратаря, и Габулова там, думаю, не будет. С таким же успехом можно вызвать и меня пятым вратарем. Тоже готов посмотреть, как там обстановка внутри команды. Но Черчесов, за которого я выступал, как за тренера сборной, не зовет меня ни тренером, ни консультантом, ни вратарем", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
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