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Игорь Акинфеев объяснил, как оказался за рулем автобуса после матча с "Ахматом"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, зачем сел за руль автобуса после матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0).

- Как проходит обучение вождению автобуса (После матча с "Ахматом" (3:0) в соцсетях появилась фотография, где Акинфеев сидит за рулем клубного автобуса - прим.)? И как так получилось, что вы примерили новую роль?

- Спасибо нашим соцсетям, которые оказались не в том месте. Шучу, конечно. В автобусе просто было свободно место водителя, решил присесть на это место. Пока еще капитан, думаю, могу себе позволить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 18:18
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№2 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Clover

А если всех сразу в баню заказывают - то он там еще и песню поет петушиным голосом Кто-то даже выкладывал

иди ебнись па стену даун


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 19:15) #
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Таксует. Не платит же Гиенер, вот он и подрабатывает - команду на трассу возит и с клиентов бабло стрижет
Пока еще капитан, думаю, могу себе позволить.
smile
А если всех сразу в баню заказывают - то он там еще и песню поет петушиным голосом joy Кто-то даже выкладывал


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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