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Квинси Промес признан самым ценным игроком сезона

Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес признан самым ценным игроком (MVP) сезона-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Футболист набрал 123 очка, опередив "Краснодара" Федора Смолова, на счету которого 69 очков и форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана (64 очка).

"Советский спорт"
Теги: Промес Спартак
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