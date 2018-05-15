Квинси Промес признан самым ценным игроком сезона

Голландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес признан самым ценным игроком (MVP) сезона-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).Футболист набрал 123 очка, опередив "Краснодара" Федора Смолова, на счету которого 69 очков и форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана (64 очка).