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Георги Миланов может перейти в софийский ЦСКА

Полузащитник Георги Миланов, покинувший московский ЦСКА, может стать игроком одноименного клуба из Софии, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Болгария Сегодня".

Представители игрока уже провели предварительные переговоры с руководством софийского клуба. Однако пока вероятность перехода невелика, так как клуб не может удовлетворить финансовые запросы Миланова. Отметим, что у игрока также есть предложения от российских клубов.
Теги: Миланов
Сегодня, 12:46
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2
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№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:59) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Точка Невозврата
У него есть финансовые запросы scream

Думаешь меньше Гинера никто не может предложить?)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (0)
online

У него есть финансовые запросы scream
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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