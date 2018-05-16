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Роман Широков: давно "Зенит" так низко не падал

Бывший футболист "Зенита" Роман Широков поделился мыслями о работе экс-наставника питерской команды Роберто Манчини.

"Дал ли Манчини что-то хорошее "Зениту"? Что-то он оставил: раскрыл Кузяева, Кокорин стал забивать. Другое дело, что поклонникам "Зенита" хотелось видеть другие результаты, а этого он добиться не смог. Наверное, это самый главный минус, который перечеркнул все плюсы. Давно "Зенит" так низко не падал. Пятое место было в последний раз в 2008 году – с тех пор 10 лет прошло. Но с этой точки можно снова начать движение к вершине – неплохой момент для восхождения. Ведь в 2009-м "Зенит" был третьим, а потом взял два чемпионства подряд", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Манчини Зенит
Сегодня, 20:33
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24
(4)
№24 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 23:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: RoboGeo
у а мудачье проспартаковское забыло про 16 лет без побед

у этого мудачья короткая память. Этих чмошников даже мировые рекорды типа 0-7 всего на пару дней успокаивают. Бессовестные сучары

ВАФЛИ МОЖНО ПРОСРАТЬ ОДНУ ИГРУ 0-7 И ТО ФИНАЛИСТУ ЛЧ, А НЕ КАК ВЫ С МИЛЛИАРДНЫМ БЮДЖЕТОМ БОЛТАТЬСЯ КАК ГОМНО В ПРОРУБИ НА ПЯТОМ МЕСТЕ ,ХОТЬ В ГРУППУ ПОПАДИТЕ,БОМЖАВЫЕ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№23 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 22:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RoboGeo
у а мудачье проспартаковское забыло про 16 лет без побед

у этого мудачья короткая память. Этих чмошников даже мировые рекорды типа 0-7 всего на пару дней успокаивают. Бессовестные сучары


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№22 Написал: fd65 (Сегодня, 22:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Еще не все потеряно..... ФНЛ ждет...)))))))))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№21 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Туман
они никогда и не поднимались... так епло своё приподняли на пару лет и опять в гАвно... отбросы чухонские...

ну а мудачье проспартаковское забыло про 16 лет без побед


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№20 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ythe
Давно или в Г..но? laughing


За эти деньги второе.
Так просриграть чемпионат надо было Манчини звать.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:31) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Черный Лис
Товарищи, будьте взаимовежливы! Вы же не свиньи...

Мы не свиньи, свиньи не мы!. Немые свиньи , неумытые свиньи. Грязно смотрели на кота, но кот не поддавался на провокации. . Никака грязь к коту не прилипала. Мы не свиньи господа! Какая то скотина пыталась опорочить кота, но ничео у ней не вышло.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
в твое ротелло сколько напихали за это время.....а?

они со счёта сбились...тухлые чимпиёны


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№17 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:04) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Роман мудреет.... В хорошем смысле этого слова.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№16 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 21:33) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи то как возбудились joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№15 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 21:29) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
ну дык бомжи же.. smile

Это ты высоко вырос , а зинаида там всегда в какаше
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№14 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:29) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Цитата: miktar
падёт ниже,когда у промгаза сменится хозяин, а сменится ...
Выходят из строя все династии...

Когда жидо-хохла сгнобят в лефортово, твой осло-загон заколотят досками.

Товарищи, будьте взаимовежливы! Вы же не свиньи...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miktar
падёт ниже,когда у промгаза сменится хозяин, а сменится ...
Выходят из строя все династии...

Когда жидо-хохла сгнобят в лефортово, твой осло-загон заколотят досками.....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (9)

Господа, да он Поэт!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Туман
они никогда и не поднимались... так епло своё приподняли на пару лет и опять в гАвно... отбросы чухонские...

скорее это определение Свиньям подходит smile
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: miktar (Сегодня, 21:14) #
  • -8
  •  (16)

РОМАН ШИРОКОВ: ДАВНО "ЗЕНИТ" ТАК НИЗКО НЕ ПАДАЛ

падёт ниже,когда у промгаза сменится хозяин, а сменится ...
Выходят из строя все династии...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Пора уже в привычный первый дивизион !!

Эй, зачем так убиваться? Бронза это еще не конец света...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 21:07) #
  • -3
  •  (17)

Пора уже в привычный первый дивизион !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
ну дык бомжи же..

Ты пыдарская аббревиатура.......в.шопу.ж.....п.м.ж... науй пшла!
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: vvn21 г.Калининград (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (22)
Болеет за:
«Ливерпуль»
там уже за Тосно начинают болеть преданные болелы)))
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№5 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Туман
так епло своё приподняли на пару лет и опять в гАвно... отбросы чухонские...

в твое ротелло сколько напихали за это время.....а? пальчики загни,если есть на чем......
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:52) #
  • -5
  •  (23)
online

ну дык бомжи же.. smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: Туман (Сегодня, 20:47) #
  • -6
  •  (22)

они никогда и не поднимались... так епло своё приподняли на пару лет и опять в гАвно... отбросы чухонские...
Регистрация: 19.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: олегн нижний новгород (Сегодня, 20:43) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
,,всё возвращается на круги своя,,
Регистрация: 10.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 20:43) #
  • -8
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Давно или в Г..но? laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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