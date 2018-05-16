Давид Юрченко: посещали мысли бойкотировать матчи

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко признался, что команда думала над бойкотом матчей из-за долгов по зарплате.– Если честно, такие мысли посещали нас – игроков и тренеров – практически перед каждым туром.– Да. Но мы в первую очередь играем не за деньги, а за любовь к футболу. Сказалась еще и поддержка наших близких. Знаете, опустить руки – легче всего. А вот устоять и дальше держать удар – это уже совсем другое дело. Мы старались до последнего хотя бы попасть в "стыки". Но не удалось…– Этот вопрос нужно адресовать самому Володе. Наверняка он знает больше о случившемся. Его интервью? Но ведь Володька ничего в нем не приврал. Возможно, что-то и было сказано немного некорректно. Но в целом-то все по делу!– Мы общаемся с ним по телефону. У Быстрова все хорошо. Но опять-таки конкретно о его делах лучше спрашивать у Володи.