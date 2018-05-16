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Геннадий Орлов: Фурсенко подставили. Думаю, больше не будет таких оголтелых выступлений
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение относительно некоторых громких высказываний президента "Зенита" Сергея Фурсенко.
"Что касается того, что Путин осенью прошлого года отчитал Фурсенко... Я до сих пор не могу понять, зачем тогда Фурсенко вышел с этими словами. Мол, мы подготовим игроков к чемпионату мира, мы то, мы это... Кто-то его подзавел и подставил. Это политические вещи, тут всегда нужно осторожно выступать. Это было опрометчивое выступление Фурсенко, и все это увидели.
Обещания Фурсенко в начале сезона о золоте и слова о том, что Манчини супертренер? Думаю, Сергей Александрович сделает выводы и больше не будет делать оголтелых выступлений", - сказал Орлов в прямом эфире в своем видеоблоге.
Sport24
"Что касается того, что Путин осенью прошлого года отчитал Фурсенко... Я до сих пор не могу понять, зачем тогда Фурсенко вышел с этими словами. Мол, мы подготовим игроков к чемпионату мира, мы то, мы это... Кто-то его подзавел и подставил. Это политические вещи, тут всегда нужно осторожно выступать. Это было опрометчивое выступление Фурсенко, и все это увидели.
Обещания Фурсенко в начале сезона о золоте и слова о том, что Манчини супертренер? Думаю, Сергей Александрович сделает выводы и больше не будет делать оголтелых выступлений", - сказал Орлов в прямом эфире в своем видеоблоге.
Sport24
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