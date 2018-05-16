Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119231
Зенит 104420
Политика и события в стране и мире 3951
КБ-Гостевая 26544
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510
Отдых в Крыму. 170
Ростовские футбольные новости 546

Новости партнеров

Геннадий Орлов: Фурсенко подставили. Думаю, больше не будет таких оголтелых выступлений

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение относительно некоторых громких высказываний президента "Зенита" Сергея Фурсенко.

"Что касается того, что Путин осенью прошлого года отчитал Фурсенко... Я до сих пор не могу понять, зачем тогда Фурсенко вышел с этими словами. Мол, мы подготовим игроков к чемпионату мира, мы то, мы это... Кто-то его подзавел и подставил. Это политические вещи, тут всегда нужно осторожно выступать. Это было опрометчивое выступление Фурсенко, и все это увидели.

Обещания Фурсенко в начале сезона о золоте и слова о том, что Манчини супертренер? Думаю, Сергей Александрович сделает выводы и больше не будет делать оголтелых выступлений", - сказал Орлов в прямом эфире в своем видеоблоге.

Sport24
Теги: Орлов Фурсенко Зенит
Сегодня, 22:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(5)
№6 Написал: wasp35 (Сегодня, 23:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Интер»
Да Фурсенка просто идиот , но без него Зиниту ни как )))))


--------------------
Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:52) #
  • -2
  •  (2)

Я до сих пор не могу понять, зачем тогда Фурсенко вышел с этими словами

Я,я- залупа от куя.
Господа, когда этот товарищ сдохнет, то кот обрадуется невероятно. Но скорее всего не при этой жизни.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 22:49) #
  • 0
  •  (2)
online

а покупки Заболотных,Оздоевых чтобы повысить конкуренцию?красиво поет ГСО,Фурсенко не виновен)))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
это профессиональный демагог и трепло...никто его не подставлял, он просто ничего не умеет, только пи.деть.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:43) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давно пора гнать клоуна взашей!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:38) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: ФУРСЕНКО ПОДСТАВИЛИ.


Ангела Меркель, Макрон, Тереза, ТРАМП!!! и даже сам Путин!!!
Все подставили Фурсенкова!
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.