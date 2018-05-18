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"Фенербахче" не будет делать предложения по Ахмеду Мусе до ЧМ-2018

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, который весеннюю часть сезона провел в аренде в ЦСКА, не перейдет в турецкий "Фенербахче" до старта ЧМ-2018, рассказал источник в стамбульском клубе.

– "Фенербахче" готовит предложение по Мусе, но до чемпионата мира делать его не будет – только после, – отметил источник.

СЭ
Теги: Муса Фенербахче
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