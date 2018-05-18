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Вячеслав Матюшенко: Парфенов уходит из "Тосно"? Пока он уехал домой

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Дмитрий Парфенов покинет клуб и перейдет в "Урал".

"Парфенов уходит из "Тосно"? У меня нет такой информации. Пока он уехал домой", - цитирует Матюшенко Sport24.
Теги: Парфенов Тосно
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