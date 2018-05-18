Григорий Иванов: играя от обороны, "Спартак" мог стать чемпионом

Президент "Урала" Григорий Иванов назвал "Краснодар" и "Спартак" самыми играющими командами чемпионата России."Наиболее сильное впечатление оставил "Краснодар". Они всегда пытаются играть в футбол. Что при Кононове, что при Шалимове, что сейчас. Они не стоят 10 человек сзади, чтобы отбиваться и бегать в контратаки. Мне нравится, когда в футбол играют. Тот же "Спартак" - они сумасшедшие. Они бегут в атаку, у них красивые комбинации, впереди здорово играют. Если бы они стали 10 человек в обороне, могли бы стать чемпионами. Но они играют. Хотя самая играющая команда, я считаю, "Краснодар", - сказал Иванов в эфире телеканала ОТВ.