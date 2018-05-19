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Владимир Стогниенко: вероятность трансфера Головина в "Наполи" оцениваю в 50 процентов

Комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о возможном уходе полузащитника сборной России Александра Головина из ЦСКА.

"Я бы предпочел видеть Головина в "Наполи”, нежели в "Арсенале". Если там будет новый тренер Карло Анчелотти и оттуда наконец-то уберут Жоржиньо с Алланом, которые являются футболистами хорошими, но ограниченными, я думаю, что Головин в паре, например, с Зелиньски очень бы не помешал. Вероятность трансфера Головина в "Наполи" оцениваю в 50 процентов. Просто "Наполи" вряд ли даст много денег, а в Англии могут дать много денег", - цитирует Стогниенко Sport24.ru.
Теги: Стогниенко Головин Наполи
Сегодня, 01:24
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 03:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Либо перейдет, либо не перейдет
Гениально))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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