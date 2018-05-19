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"Зенит" отсудил у "Трабзонспора" 40 тысяч евро за переход Шейдаева

"Зенит" отсудил у "Трабзонспора" 40 тысяч евро за трансфер нападающего Рамиля Шейдаева, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Турецкий клуб должен был выплатить петербуржцам за Шейдаева в общей сложности 169 тысяч евро несколькими траншами. Большую часть денег "Трабзонспор" перечислил, однако одну из выплат не совершил. В результате "Зенит" пожаловался в ФИФА.
Теги: Зенит Трабзонспор Шейдаев
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