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Защитником "Ботафого" интересовался "Локомотив"

Стало известно, какой российский клуб оказался заинтересован в защитнике "Ботафого" Игоре Рабелло. Им оказался московский "Локомотив", сообщает журналист O Globo Ренан Моура.

Ранее агент Рабелло сообщил, что его клиенту поступил неофициальный запрос российского клуба из топ-5 на трансфер. Российская сторона предложила игроку контракт с годовой зарплатой 5,7 миллионов евро.
Теги: Локомотив Трансферы
Сегодня, 23:02
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(1)
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:22) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Да никто в это "красно-зеленое" дерьмо (кроме алчных и дебилов) не перейдёт.
Незачем выделять подобные новости.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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