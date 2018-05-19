Защитником "Ботафого" интересовался "Локомотив"

Стало известно, какой российский клуб оказался заинтересован в защитнике "Ботафого" Игоре Рабелло. Им оказался московский "Локомотив", сообщает журналист O Globo Ренан Моура.Ранее агент Рабелло сообщил, что его клиенту поступил неофициальный запрос российского клуба из топ-5 на трансфер. Российская сторона предложила игроку контракт с годовой зарплатой 5,7 миллионов евро.