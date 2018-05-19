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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Агент Понтуса Вернблума: ПАОК - хороший клуб
Агент экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Патрик Морк сдержанно прокомментировал слухи о переходе его подопечного в греческий ПАОК.
"ПАОК? Хороший клуб!", - цитирует Морка Sport24.
Ранее сообщалось, что 31-летний швед, покинувший московский ЦСКА на правах свободного агента, подпишет контракт с греческим клубом на три года.
"ПАОК? Хороший клуб!", - цитирует Морка Sport24.
Ранее сообщалось, что 31-летний швед, покинувший московский ЦСКА на правах свободного агента, подпишет контракт с греческим клубом на три года.
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