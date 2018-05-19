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Агент Понтуса Вернблума: ПАОК - хороший клуб

Агент экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Патрик Морк сдержанно прокомментировал слухи о переходе его подопечного в греческий ПАОК.

"ПАОК? Хороший клуб!", - цитирует Морка Sport24.

Ранее сообщалось, что 31-летний швед, покинувший московский ЦСКА на правах свободного агента, подпишет контракт с греческим клубом на три года.
Теги: ПАОК Вернблум
Вчера, 23:45
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:11) #
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online

для Зенита он мог бы стать усилением
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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