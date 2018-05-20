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Дмитрий Хохлов: с таким прогрессом Ташаева вариант с Европой вполне возможен

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подчеркнул, что не желает перехода полузащитника Александра Ташаева в другой клуб РФПЛ.

"Мне хочется, чтобы он играл в "Динамо" и приносил пользу нашему клубу. Говорю со своей колокольни, это раз. Во-вторых, Ташаев только в последние полгода начал очень сильно прогрессировать. Сильно провел ноябрь и декабрь, теперь отлично проявил себя весной и на сто процентов заслужил свой вызов в сборную. Иногда нужно остаться в своем клубе, чтобы прогресс стабилизировался и закрепился. А потом уже – думать о следующем карьерном этапе. И почему именно "Спартак" или "Зенит"? Много клубов есть. А мне хочется, чтобы Саша на данном этапе принес пользу "Динамо". А потом уехал в хорошую зарубежную команду. С таким прогрессом вариант с Европой вполне возможен", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хохлов Ташаев Динамо
Сегодня, 09:29
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№5 Написал: SVN (Сегодня, 11:22) #
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кто против,пусть играет в Динамо!
главное чтобы в зенит он не перешел,там почему то даже Заболотный стал играть хуже.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:22) #
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online

Надо играть там,где сейчас играется и получается
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:05) #
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Хохлов все правильно говорит он парня каждый день видит и знает его возможности! Все кто перешел в наши клубы по тихому затухают! Надо переходить в Европу а пока рано дергаться. Соловьев должен быть перед глазами!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lacan (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Свиньи. вы что, решили скупить все талантливое Динамо?
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:34) #
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Глупости. Не кто его в хорошую команду в Европе не возьмёт ....лучший вариант для него это Спартак !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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