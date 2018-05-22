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Фанаты подожгли кресла после прощального матча Сергея Рыжикова в Казани

По окончании прощального матча вратаря "Рубина" Сергея Рыжикова на стадионе произошел пожар.

Из-за неосторожного обращения болельщиков с файерами загорелось несколько кресел. Служба безопасности потушила пожар, но часть трибуны оказалась сильно повреждена.

Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 00:42
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 00:47) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Ну, а как еще проводить уважаемого человека?

Кресла вот пожечь. Можно карбида в сортир кинуть. Песню Бузовой спеть. На газон еще насрать можно.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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