Фанаты подожгли кресла после прощального матча Сергея Рыжикова в Казани

Фанаты Рубина провожают Рыжикова - загорелись кресла pic.twitter.com/4NIWpLwYIo — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) May 21, 2018

По окончании прощального матча вратаря "Рубина" Сергея Рыжикова на стадионе произошел пожар.Из-за неосторожного обращения болельщиков с файерами загорелось несколько кресел. Служба безопасности потушила пожар, но часть трибуны оказалась сильно повреждена.