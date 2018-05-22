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Кирилл Панченко: Вернблум - неприятный игрок

Бывший нападающий ЦСКА, ныне футболист "Динамо" Кирилл Панченко высказался об экс-игроке "армейцев" Понтусе Вернблуме.

"Неприятный игрок. И это мягко сказано. Вне футбола он очень хороший человек, адекватный парень. А на поле от него достается даже на тренировках и даже молодым игрокам. Если ему на тренировке что-то не понравится, то он в ярости. Вроде играем в одной команде, а с его стороны столько злости! Хотя после тренировочного процесса уже все нормально. Это хорошо, что он требователен. Если видит халатность, то сразу подстегнет другого игрока", - сказал Панченко в программе "8-16" на телеканале "Наш футбол".

Sport24
Теги: Панченко Вернблум
Сегодня, 02:35
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№1 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 04:08) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
*ля Кирилл, играешь в Динамо, играй.


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
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