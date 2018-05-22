РФС: принято решение создать сборную России до 20 лет

РФС принял решение создать сборную России до 20 лет. Ее возглавит бывший тренер "Ахмата" Михаил ГалактионовКоманда будет сформирована из игроков 1998 и 1999 годов рождения. Команда учреждена с целью стать буфером для футболистов, которые уже переросли юношескую сборную, но еще не достигли уровня молодежной сборной."Мировая практика показывает, что такая прослойка между юношеской и молодежной сборной должна существовать. Некоторые игроки 1998 года рождения – уже в составе национальной сборной, например, Федор Чалов. Для того чтобы у ребят была игровая практика и международный опыт к следующему созыву молодежной сборной, и создается эта команда", – сказал Галактионов после своего назначения.На данный момент достигнуты договоренности об участии сборной России (U-20) в международном турнире COTIF 2018 в испанской Алькудии, двух контрольных матчах со сборной Японии и еще двух встречах с одной из европейских сборных Элитной группы.