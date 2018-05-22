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РФС: принято решение создать сборную России до 20 лет

РФС принял решение создать сборную России до 20 лет. Ее возглавит бывший тренер "Ахмата" Михаил Галактионов

Команда будет сформирована из игроков 1998 и 1999 годов рождения. Команда учреждена с целью стать буфером для футболистов, которые уже переросли юношескую сборную, но еще не достигли уровня молодежной сборной.

"Мировая практика показывает, что такая прослойка между юношеской и молодежной сборной должна существовать. Некоторые игроки 1998 года рождения – уже в составе национальной сборной, например, Федор Чалов. Для того чтобы у ребят была игровая практика и международный опыт к следующему созыву молодежной сборной, и создается эта команда", – сказал Галактионов после своего назначения.

На данный момент достигнуты договоренности об участии сборной России (U-20) в международном турнире COTIF 2018 в испанской Алькудии, двух контрольных матчах со сборной Японии и еще двух встречах с одной из европейских сборных Элитной группы.

Официальный сайт РФС
Теги: Сборная России Молодежная сборная России Галактионов РФС
Сегодня, 11:16
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 12:25) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
А почему бы не назначить Тарханова,который действительно очень хорошо может работать с молодежью?Тем более на его место взяли Парфенова,а Галактионов даже в тренерской очереди не постоял,как тот же условный Юран и компания. smile
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 11:47) #
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https://www.rusfootball.info/pliga/1146123636-rfs-prinyal-reshenie-sozdat-yuniorskuyu-sbornuyu.html
8 лет назад что тогда было?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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