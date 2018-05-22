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Игорь Ледяхов официально утвержден главным тренером "Ахмата"
Президент "Ахмата" Магомед Даудов сообщил об утверждении Игоря Ледяхова на посту главного тренера грозненского клуба.
"Своим трудом, профессионализмом, любви к коллективу и результатом, Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды "Ахмат". В ближайшие дни мы подпишем с ним долгосрочный контракт", - цитирует Даудова пресс-служба грозненского клуба.
Под руководством Ледяхова "Ахмат" провел шесть матчей, в которых не проиграл ни разу, набрал 12 очков и пропустил только один мяч.
"Своим трудом, профессионализмом, любви к коллективу и результатом, Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды "Ахмат". В ближайшие дни мы подпишем с ним долгосрочный контракт", - цитирует Даудова пресс-служба грозненского клуба.
Под руководством Ледяхова "Ахмат" провел шесть матчей, в которых не проиграл ни разу, набрал 12 очков и пропустил только один мяч.
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