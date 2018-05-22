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Срок контракта Игоря Ледяхова с "Ахматом" рассчитан на три года
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что контракт нового главного тренера команды Игоря Ледяхова рассчитан до конца сезона-2020/21.
"Срок контракта Игоря Ледяхова с "Ахматом" рассчитан на три года. Он уже не первый год в структуре клуба и в свою очередь, мы выражаем полное доверие к главному тренеру и хотим, чтобы он чувствовал себя на посту уверенно", - цитирует Айдамирова ТАСС.
"Срок контракта Игоря Ледяхова с "Ахматом" рассчитан на три года. Он уже не первый год в структуре клуба и в свою очередь, мы выражаем полное доверие к главному тренеру и хотим, чтобы он чувствовал себя на посту уверенно", - цитирует Айдамирова ТАСС.
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