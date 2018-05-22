Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4014
КБ-Гостевая 26594
Ситуация на юго-востоке Украины 119276
Зенит 104501
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

Срок контракта Игоря Ледяхова с "Ахматом" рассчитан на три года

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что контракт нового главного тренера команды Игоря Ледяхова рассчитан до конца сезона-2020/21.

"Срок контракта Игоря Ледяхова с "Ахматом" рассчитан на три года. Он уже не первый год в структуре клуба и в свою очередь, мы выражаем полное доверие к главному тренеру и хотим, чтобы он чувствовал себя на посту уверенно", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Теги: Ледяхов Ахмат
Сегодня, 17:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.