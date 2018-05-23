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Денис Глушаков: ни в коем случае нельзя, чтобы "Ростов" утонул

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что несмотря на свою клубную принадлежность, он искренне сопереживал "Ростову", который в этом сезоне только в последнем туре гарантировал себе прописку в премьер-лиге.

"Следил и переживал. Были моменты, когда "Ростов" подвисал, я звонил ребятам и говорил: "Ни в коем случае нельзя, чтобы "Ростов" утонул". У нас футбольный регион, который дал много футболистов, поэтому "Ростов" обязан всегда быть премьер-лиге", - цитирует Глушакова "Чемпионат-Ростов".
Теги: Глушаков Ростов
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Напрашивается что-ле?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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