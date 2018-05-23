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Денис Глушаков: ни в коем случае нельзя, чтобы "Ростов" утонул
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что несмотря на свою клубную принадлежность, он искренне сопереживал "Ростову", который в этом сезоне только в последнем туре гарантировал себе прописку в премьер-лиге.
"Следил и переживал. Были моменты, когда "Ростов" подвисал, я звонил ребятам и говорил: "Ни в коем случае нельзя, чтобы "Ростов" утонул". У нас футбольный регион, который дал много футболистов, поэтому "Ростов" обязан всегда быть премьер-лиге", - цитирует Глушакова "Чемпионат-Ростов".
"Следил и переживал. Были моменты, когда "Ростов" подвисал, я звонил ребятам и говорил: "Ни в коем случае нельзя, чтобы "Ростов" утонул". У нас футбольный регион, который дал много футболистов, поэтому "Ростов" обязан всегда быть премьер-лиге", - цитирует Глушакова "Чемпионат-Ростов".
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