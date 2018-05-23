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Александр Филимонов: Черчесов? Мне тревожно за результат
Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов поделился своими тревожными ожиданиями от выступлений национальной команды на чемпионате мира.
"Черчесов? Тревожно за результат, за то, что будет на футбольном поле. Учитывая, что сборная на 66-м месте в рейтинге ФИФА, - это очень печально. Не знаю, почему никто не бьёт в колокола. Учитывая уровень нашего футбола, поймал себя на мысли, что когда проиграли французам 3:1, все говорят, что сыграли нормально. Проигрываем дома без шансов, хотя французы не особо напрягались. Считаю, что это ненормально. Что нужно предпринять? Надо не говорить о футболе, а заниматься им", - цитирует Филимонова "Спорт FM".
"Черчесов? Тревожно за результат, за то, что будет на футбольном поле. Учитывая, что сборная на 66-м месте в рейтинге ФИФА, - это очень печально. Не знаю, почему никто не бьёт в колокола. Учитывая уровень нашего футбола, поймал себя на мысли, что когда проиграли французам 3:1, все говорят, что сыграли нормально. Проигрываем дома без шансов, хотя французы не особо напрягались. Считаю, что это ненормально. Что нужно предпринять? Надо не говорить о футболе, а заниматься им", - цитирует Филимонова "Спорт FM".
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