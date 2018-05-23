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Александр Филимонов: Черчесов? Мне тревожно за результат

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов поделился своими тревожными ожиданиями от выступлений национальной команды на чемпионате мира.

"Черчесов? Тревожно за результат, за то, что будет на футбольном поле. Учитывая, что сборная на 66-м месте в рейтинге ФИФА, - это очень печально. Не знаю, почему никто не бьёт в колокола. Учитывая уровень нашего футбола, поймал себя на мысли, что когда проиграли французам 3:1, все говорят, что сыграли нормально. Проигрываем дома без шансов, хотя французы не особо напрягались. Считаю, что это ненормально. Что нужно предпринять? Надо не говорить о футболе, а заниматься им", - цитирует Филимонова "Спорт FM".
Теги: Филимонов Черчесов
Вчера, 23:20
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:51) #
  • +1
  •  (3)

Красавец...всё правильно сказал,одно дело говорить,Черкесов это умеет...а убрать СВОЁ Я...НЕ МОЖЕТ ...я про конфликт с Игорем Денисовым не может....Осетинская гордость не позволяет...Я ГЛАВНЫЙ ...вот его ответ....лучшего центра не брать В СБОРНУЮ на сегодня.....ИДИОТ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: ДЕЁЖ (Вчера, 23:33) #
  • +5
  •  (5)

Филимонов???Уж кто бы говорил. Ещё рейтинг приплёл,как будто не знает,что рейтинг падает у всех,принимающих команд.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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