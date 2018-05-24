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Роберто Манчини: я получил замечательный опыт в Санкт-Петербурге

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что был счастлив в "Зените". 53-летний специалист руководил петербургской командой в прошедшем сезоне.

"Я был счастлив в "Зените". Я получил замечательный опыт. Санкт-Петербург прекрасный город", - цитирует Манчини Football Italia
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 17:52
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6
(1)
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:13) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
да.теперь он знает как съездить отдохнуть и бабла срубить.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: grisha (Сегодня, 18:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
Не сложилось у тебя с Заболотным и Ерохиным, да и с прочими Оздоевыми.

Не сложилось у Роберту с путинскими лохотронщиками - приехал делать команду, а ему купили говно, но членов партии (((((((((((((((((
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 18:33) #
  • -5
  •  (5)
online

опыты над кунстамерными... это классика жанра... главное голубые умеют вовремя взглатывать... ещё со щелчка...)))))
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи, Роберто! Не сложилось у тебя с Заболотным и Ерохиным, да и с прочими Оздоевыми. Фурсенко найдет нового, более высококлассного тренера, благодаря которому Заболотный начнет-таки забивать с метра в ворота, а Ерохин поймет, что направление атаки должно быть более разнообразным, нежели только назад.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:16) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Скажи просто - я хорошо получил (заработал) в Питере smile Не ты первый, не ты последний


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:11) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ну да..и про "счастье"..ВСЕМ рассказал...вот Сарри и не идёт
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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