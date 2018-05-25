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Дмитрий Тарасов: убить стилиста? Или дать премию? (фото)

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов продемонстрировал новый образ на своей странице в сети Instagram.

Тарасов разместил свою фотографию с новой прической.

"Убить стилиста? Или дать премию?", - спросил Тарасов у пользователей.

Убить стилиста??? Или дать премию????????

A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on

Теги: Тарасов Локомотив
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