Дмитрий Тарасов: убить стилиста? Или дать премию? (фото)

Убить стилиста??? Или дать премию???????? A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on May 25, 2018 at 6:38am PDT

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов продемонстрировал новый образ на своей странице в сети Instagram.Тарасов разместил свою фотографию с новой прической."Убить стилиста? Или дать премию?", - спросил Тарасов у пользователей.