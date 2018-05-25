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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Источник: в случае назначения на пост наставника "Зенита" Сергея Семака, тренер сделает ставку на российских игроков (40)
Дмитрий Тарасов: убить стилиста? Или дать премию? (фото)
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов продемонстрировал новый образ на своей странице в сети Instagram.
Тарасов разместил свою фотографию с новой прической.
"Убить стилиста? Или дать премию?", - спросил Тарасов у пользователей.
Тарасов разместил свою фотографию с новой прической.
"Убить стилиста? Или дать премию?", - спросил Тарасов у пользователей.
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