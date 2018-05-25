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Сергей Фурсенко: наши футболисты должны быть более изобретательными, как хоккеисты

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко во время Петербургского международного экономического форума выразил мнение, что российским футболистам нужно быть более изобретательными, как российским хоккеистам.

"Зенит" играет для болельщиков. Мы довольно популярный клуб не только в России, но и за границей. Наш стадион прежде всего всепогодный. Разговаривали на эту тему с представителем Катара, и он согласился, что в этом плане мы похожи. Только у них жара, а у нас холод.

На стадион за два часа до начала матча приходит около семи тысяч болельщиков. Мы их развлекаем нашим фан-променадом: раздаются автографы, показываются фильмы и подобное – развлекаем народ как можем. Также у нас организовано хорошее питание.

40% наших болельщиков – это женщины. Многие ходят на футбол с детьми. Также 40% – от 17 до 24 лет, молодёжь. Ключ к успеху – зрелищный футбол. Проблема в том, что у нас крайне не результативный чемпионат. Все любят, как говорят, поставить «автобус», поэтому мы должны играть в зрелищный и атакующий футбол, чтобы привлекать болельщиков. К сожалению, наша лига получает в 100 раз меньше, чем в Англии. Наша задача — добиться очень высоких результатов и сделать чемпионат сильным по меркам Европы.

Ситуация в Китае? Нам нужно развиваться по своей собственной модели. Ответственность должна быть у футболистов выше. Многие наши звёзды получают на уровне европейских, но играют вовсе не на их уровне. Также ответственность должна увеличиться у тренеров – многие наши матчи заканчиваются со счётом 0:0. Наши футболисты должны быть более изобретательными, как наши хоккеисты, особенно в советское время. Это наш путь", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Зенит
Вчера, 23:07
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
И .издит и .***т.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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