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"Ростов" планирует выкупить у "Спартака" Гулиева и Зуева

”Ростов” планирует выкупить у "Спартака" полузащитников Аяза Гулиева и Александра Зуева.

21-летний Гулиев был арендован у красно-белых в январе 2018 года. В составе "Ростова" он провел шесть матчей в российской Премьер-Лиге. Прошлый сезон Гулиев начинал в аренде в "Анжи".

21-летний Зуев перебрался в "Ростов" на правах аренды летом прошлого года. На его счету 25 матчей в РФПЛ (1 гол и 2 результативные передачи).

Sport24.ru
Теги: Гулиев Зуев Ростов Спартак
Вчера, 23:45
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