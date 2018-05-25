"Ростов" планирует выкупить у "Спартака" Гулиева и Зуева

”Ростов” планирует выкупить у "Спартака" полузащитников Аяза Гулиева и Александра Зуева.21-летний Гулиев был арендован у красно-белых в январе 2018 года. В составе "Ростова" он провел шесть матчей в российской Премьер-Лиге. Прошлый сезон Гулиев начинал в аренде в "Анжи".21-летний Зуев перебрался в "Ростов" на правах аренды летом прошлого года. На его счету 25 матчей в РФПЛ (1 гол и 2 результативные передачи).