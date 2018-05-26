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Сергей Фурсенко: у "Зенита" 15 млн поклонников в России и столько же за рубежом

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о посещаемости домашних матчей команды.

"Мы в "Зените" играем для болельщиков. У нас 15 миллионов поклонников в России и столько же за рубежом. А всего в России 45 миллионов любителей футбола.

У нас великолепный всесезонный стадион. Я говорил с коллегой из Катара, он сказал, что мы в одинаковой ситуации: они борются с жарой, а мы – с холодом. Мы легко поддерживаем температуру +17 даже в самые холодные дни.

К тому же у нас добавилась аудитория. 40% посетителей стадиона – женщины. Ходят семьями, с грудничками. Наш стадион – достопримечательность, центр притяжения людей. Мы развлекаем народ, как только можем. 7 тысяч человек приходят к нам за два часа до матча, а всего проводят на арене 4-6 часов", - цитирует Фурсенко "Спорт день за днем".
Теги: Фурсенко Зенит
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