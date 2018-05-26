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В Москве началась очередная конференция РФС

На очередную конференцию РФС прибыл вице-премьер по строительству Виталий Мутко.

Проект повестки дня Конференции включает в себя следующие вопросы:
1. Процедурные вопросы организации заседания Конференции РФС.
2. Исключение из членов РФС.
3. Прием в члены РФС.
4. Отчет Исполкома за 2017 год.
5. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии за 2017 год.
6. Назначение аудитора РФС на 2018-2019 гг.
7. Изменение Устава РФС.
8. Довыборы в Исполком РФС.

Sport24
Теги: РФС
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