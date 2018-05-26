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Виталий Мутко: зачем строили манежи, если на них отказываются играть? Нужно снять все ограничения

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и бывший президент РФС Виталий Мутко высказался о необходимости снять ограничения с матчей в манежах.

"Лигам нужно снять все ограничения с манежей. А то построили в Екатеринбурге, а потом клубу звонят и играть не хотят. Трава не та, жарко, птички не щебечут. Вы же профессионалы?!", - цитирует Мутко СЭ с конференции РФС.
Теги: Мутко РФС
Сегодня, 11:58
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(0)
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:19) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Стратег,
Не так давно появилась инфо о планах строительства ещё большего моста, на Дальнем Востоке...тч он все успеет(


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Этот тип по привычке лезет в дела футбольные, хотя нынешняя должность позволяет тырить и получать откаты посерьёзнее, чем предыдущая. Хорошо хоть Крымский мост успели открыть до его назначения.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: metis Riga (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот сам и играй.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
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