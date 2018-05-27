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Фанаты "Зенита" получили приглашение на встречу с новым тренером

Представители фанатского движения "Зенита" получили приглашение на встречу с новым главным тренером петербургского клуба, которая пройдет во вторник на базе в Удельном парке.

После матча 30-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "СКА-Хабаровском" в телеэфире болельщик "сине-бело-голубых" Иван Заманков огласил список из пяти кандидатов на пост главного тренера клуба, который ему передал заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев. В список вошли Маурицио Сарри, Сергей Семак, Хорхе Сампаоли, Паулу Фонсека и Марсело Гальярдо.

Позднее "Зенит" сообщил, что по итогам совета директоров, который прошел 14 мая, список сократился до трех кандидатов. Заседание совета директоров посетил главный тренер "Уфы" Семак, который провел в здании петербургского офиса "Газпрома" около двух часов.

"Р-Спорт"
Теги: Зенит
Сегодня, 13:14
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30
(4)
№30 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: К.А.
виш как оно выходит...один алкаш,другого забыли...а выше вас один хрен.

на три очка?
обзавидуешься, особенно с учетом того что вас ждет тот же турнир что и нас blush

да хоть на одно.но факт есть факт.миллионы потратили,понтов понараскидали еще в начале сезона,а на выходе...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№29 Написал: SVN (Сегодня, 15:19) #
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в какой футбол играла Уфа Семака?
больше в контратаку...
в какой футбол будет играть Зенит Семака?
в атаку?или от обороны?
дуэт в атаке Дзюба-Забалотный.
возможно даже Енисей будет гонять Зенит. blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№28 Написал: scikuni (Сегодня, 15:14) #
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online

как узнали? в помойки бросили приглашения?


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№27 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
виш как оно выходит...один алкаш,другого забыли...а выше вас один хрен.

на три очка?
обзавидуешься, особенно с учетом того что вас ждет тот же турнир что и нас blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№26 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:59) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Черный Лис,
ну вот займет Семак с Зенитом 6 место в след.сезоне,что будешь говорить?поддерживать?опять Нева выйдет из берегов.Опять тренер станет физруком.


Да не займет С Семаком Зенит 6 место...Первые 10 игр 7 поражений 2 ничьи и выигрыш И все кончиться Семак ........Кончится и ЗЕНИТ !! БЕДА!! joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№25 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
главное чтобы в Спартаке главным оставался алкоголик из Миллерово, а Карреру опять забыли пригласить на награждение

виш как оно выходит...один алкаш,другого забыли...а выше вас один хрен. wink


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№24 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway
да всем по барабану,когда середняк объявит очередного ТОП тренера!

бакланов обучать - время зря терять!

Если по барабану почему ты и другие свиньи тут хрюкают?Четыре титула за 11 лет,два еврокубка,два кубка России и 4 суперкубка,лишь один год вне призовой тройки...Если это середняк,то что же твой Сраптак представляет с одной медалькой и кубком,который судейка подарил продажный?По твоей аналогии тогда Сраптак это клуб пердива с порванной жопой в Ливерпуле и не только там)Как с Марибором устояли-герои прям.С грандом вничью это сильно.Сраптак позор России.И открою секрет.Кто бы тренером не стал вас мы все равно нагнем.Черно-красная братия кавказа и папуасов с тренером физруком это не соперник.Без судей вы просто нули.Что и доказывают каждый раз Еврокубки где вас жестко насилуют.Я не устану повторять-апать Сраптак,апать,апать)Приезжайте за очередным разгромом ,ущербные.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№23 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:52) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
ну вот займет Семак с Зенитом 6 место в след.сезоне,что будешь говорить?поддерживать?опять Нева выйдет из берегов.Опять тренер станет физруком.

ну если так и будет, то так и скажу
я не Ванга, будущее не предвижу

Цитата: К.А.
главное чтоб там фурсенка был.и пообещал им кубок лч,рассказал про гоночную тачку и тп

главное чтобы в Спартаке главным оставался алкоголик из Миллерово, а Карреру опять забыли пригласить на награждение
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№22 Написал: SVN (Сегодня, 14:48) #
  • -2
  •  (4)

Черный Лис,
ну вот займет Семак с Зенитом 6 место в след.сезоне,что будешь говорить?поддерживать?опять Нева выйдет из берегов.Опять тренер станет физруком.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№21 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:46) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
главное чтоб там фурсенка был.и пообещал им кубок лч,рассказал про гоночную тачку и тп


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№20 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:40) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
за пятую позицию в чемпионате,и за вылет в 1/16 кубка России вроде медали и кубки не вручают...

рад что вы довольны бронзой
давно пора было умерить амбиции и понять, что это ваш потолок
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: SVN (Сегодня, 14:35) #
  • -3
  •  (7)

за пятую позицию в чемпионате,и за вылет в 1/16 кубка России вроде медали и кубки не вручают....что там болельщикам показать хотят?может мутко покажут вице-премьера,может орлов в тренеры собрался,не забудьте главу судейского корпуса позвать егорова.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:34) #
  • -2
  •  (4)

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что уже в понедельник-вторник Сергей Семак возглавит "Зенит".

- Правда, что уже в понедельник "Зенит" может объявить о назначении Семака?
- Не знаю. А как они могут объявить его главным тренером, если он тренирует "Уфу"?

- Может быть, уже все обговорено?

- Нет. Никаких поводов для разговоров по Сергею Богдановичу нет. На сегодняшний день он тренер "Уфы".


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№17 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:32) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Рома Евсеенко
Не Семак это 100000000%

это Симаг))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№16 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:32) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway

Скоро Семак превратится в заплаканную девчонку,у них там наследственное ))

сказал болельщик команды, которая выплакивает себе победы...
My Webpage
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:30) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Ziggy
15 миллионов болельщиков в России! По 15 миллионов болельщиков в каждой стране мира, даже в Лихтенштейне и Мальте!

зачёт! laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№14 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 14:29) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Рома Евсеенко,
nu 100% ti znat ne mojesh!

Я нет,руководство да
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:29) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
хотели Семака,получите.Потом не свистите весной. ГСО - пока рад))

Скоро Семак превратится в заплаканную девчонку,у них там наследственное ))


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№12 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:19) #
  • -2
  •  (4)

Рома Евсеенко,
nu 100% ti znat ne mojesh!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№11 Написал: SVN (Сегодня, 14:08) #
  • -2
  •  (10)

хотели Семака,получите.Потом не свистите весной. ГСО - пока рад))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:03) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy

15 миллионов болельщиков в России! По 15 миллионов болельщиков в каждой стране мира, даже в Лихтенштейне и Мальте!

Вам можно вопить про миллионы болельщиков (при неполной посещаемости 40-тысячника) , а Фурсенке нельзя?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЛиверБуль
Ща начнется:
- 1/2 Лиги Чемпионов! - Уррряаааа!
- А потом золото России! - Уррррряаааа-уля-ля!
- А потом и Нью-Васюки! - Ур... Шо, опять?


15 миллионов болельщиков в России! По 15 миллионов болельщиков в каждой стране мира, даже в Лихтенштейне и Мальте!


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 13:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Не Семак это 100000000%
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:34) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SMK
Ахаха, рассмешил

да вы вообще смешливые, особенно перед тем как вам пять банок отгрузят
и главное чем вы гордитесь? тем что набрали аж на 3 очка больше полуживого Зенита Манчини?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: SMK (Сегодня, 13:31) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
свиней опять пучит
боятся сцуки...

Ахаха, рассмешил
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 13:28) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
свиней опять пучит
боятся сцуки...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Тяжело будет Зине в 6-ку попасть
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:22) #
  • -6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
да всем по барабану,когда середняк объявит очередного ТОП тренера!

бакланов обучать - время зря терять!


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:21) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Фонсека вроде новый контракт с Шахтером подписывал же
да Семак это будет, к гадалке не ходи.Смысл платить лямы, если есть российский тренер с мозгами


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: ЛиверБуль (Сегодня, 13:16) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Ща начнется:
- 1/2 Лиги Чемпионов! - Уррряаааа!
- А потом золото России! - Уррррряаааа-уля-ля!
- А потом и Нью-Васюки! - Ур... Шо, опять?
joy
Регистрация: 27.05.2018 [жалоба]
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