Фанаты "Зенита" получили приглашение на встречу с новым тренером

Представители фанатского движения "Зенита" получили приглашение на встречу с новым главным тренером петербургского клуба, которая пройдет во вторник на базе в Удельном парке.После матча 30-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "СКА-Хабаровском" в телеэфире болельщик "сине-бело-голубых" Иван Заманков огласил список из пяти кандидатов на пост главного тренера клуба, который ему передал заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев. В список вошли Маурицио Сарри, Сергей Семак, Хорхе Сампаоли, Паулу Фонсека и Марсело Гальярдо.Позднее "Зенит" сообщил, что по итогам совета директоров, который прошел 14 мая, список сократился до трех кандидатов. Заседание совета директоров посетил главный тренер "Уфы" Семак, который провел в здании петербургского офиса "Газпрома" около двух часов.