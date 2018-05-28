Последнее с форума:

Тема Сообщений
LIVERPOOL FC 2531
Зенит 104590
Ситуация на юго-востоке Украины 119373
Политика и события в стране и мире 4142
Mузыка 5716
Наши любимые голы 287
Юмор, анекдоты, байки 7712
КБ-Гостевая 26636

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жена Семака намекнула о назначении супруга на пост главного тренера "Зенита"

Супруга главного тренера "Уфы" Сергея Семака Анна Семак намекнула о назначении мужа на пост наставника "Зенита".

"Помните, как мы с вами договаривались, что мои секреты станут вашими секретами и если я что и скажу, то дальше пятнадцати тысяч семиста людей это не пойдёт? Петицию подписали сто пятьдесят человек, остальные молча кивнули, я верю. Так вот. Тут такое дело...", — написала Анна в инстаграме.

Также в сториз Анна выложила фотографию с надписью "Finally Back Home" ("Наконец-то дома").



Жена Семака намекнула о назначении супруга на пост главного тренера "Зенита"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 00:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 01:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
то же мне... секрет какой ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.