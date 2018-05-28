Жена Семака намекнула о назначении супруга на пост главного тренера "Зенита"

Супруга главного тренера "Уфы" Сергея Семака Анна Семак намекнула о назначении мужа на пост наставника "Зенита"."Помните, как мы с вами договаривались, что мои секреты станут вашими секретами и если я что и скажу, то дальше пятнадцати тысяч семиста людей это не пойдёт? Петицию подписали сто пятьдесят человек, остальные молча кивнули, я верю. Так вот. Тут такое дело...", — написала Анна в инстаграме.Также в сториз Анна выложила фотографию с надписью "Finally Back Home" ("Наконец-то дома").