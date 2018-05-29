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Артем Ребров: останусь в "Спартаке" по окончании карьеры - на меня рассчитывают

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, чем собирается заняться после окончания карьеры игрока.

"Мой контракт рассчитан еще на два года. Когда мы его подписывали, то понятно, что в первую очередь обсуждалось то, что я, как действующий вратарь, должен максимально помогать команде. Но уже были разговоры и о том, что в будущем на меня рассчитывают. В каком качестве? Предметный разговор был, но я не хочу это обсуждать. Какие-то мысли есть, а загадывать тяжело. Конечно, по окончании карьеры мне хотелось бы остаться в клубе и приносить ему пользу. В каком качестве - покажет время", - сказал Ребров в программе Foot.

Контракт 34-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан еще на два года.
Теги: Ребров Спартак
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