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"Зенит" официально объявил о назначении Семака на пост главного тренера
Бывший главный тренер "Уфы" Сергей Семак стал новым наставником "Зенита".
"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Сергея Семака с возвращением в Петербург и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!" — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
Во время игровой карьеры за "Зенит" Семак выступал с августа 2010 года по июнь 2013-го. За три сезона он провёл в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.
ФК "Зенит"
"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Сергея Семака с возвращением в Петербург и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!" — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
Во время игровой карьеры за "Зенит" Семак выступал с августа 2010 года по июнь 2013-го. За три сезона он провёл в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.
ФК "Зенит"
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