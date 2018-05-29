"Зенит" официально объявил о назначении Семака на пост главного тренера

Бывший главный тренер "Уфы" Сергей Семак стал новым наставником "Зенита"."Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Сергея Семака с возвращением в Петербург и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!" — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".Во время игровой карьеры за "Зенит" Семак выступал с августа 2010 года по июнь 2013-го. За три сезона он провёл в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.