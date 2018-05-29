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"Зенит" официально объявил о назначении Семака на пост главного тренера

Бывший главный тренер "Уфы" Сергей Семак стал новым наставником "Зенита".

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Сергея Семака с возвращением в Петербург и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!" — говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Во время игровой карьеры за "Зенит" Семак выступал с августа 2010 года по июнь 2013-го. За три сезона он провёл в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Семак
Сегодня, 17:26
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№70 Написал: SVN (Сегодня, 18:59) #
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online

Miss_Z,
вот первые шаги покажут Семака,кто останется,кто уйдет из команды.Игроком он был умным,Уфа играла интересно при нем,но уровень другой в Зените,хватит ли авторитета перед игроками,если команда поверит в тренера,толк будет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№69 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:58) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Это как выстрел Авроры, возвестивший о начале смены эпохи, эпохи нового Зенита, вступившего на путь Золотых побед!!!! confused


дура, после выстрела Авроры рухнула одна Империя и началась гражданская война.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№68 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 18:53) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Miss_Z,
главное чтобы опросы не устраивали по выбору состава,а то совсем все превратится в абсурд.

Так уже превратилось! Теперь эти чудики убеждены, что выбрали тренера. А через 10 туров будут голосовать, чтоб его обратно в уфу отправили.
Каждый должен заниматься своим делом: руководство-назначать тренера, начинающий тренер-тренироваться на Уфе, болельщики-болеть


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№67 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:51) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Miss_Z
а от чего эта эйфория?
если раньше хоть надежды были на то, что придет опытный тренер, поднимет уровень команды, приведет классных игроков ну и т.д., то сейчас это просто безысходность. Мало-мальски нормальные игроки щас разбегутся, останутся оздоевы-набиулины, рязанцев из аренды подтянется, ну к 10му место подгребем, я думаю

А Манчини не опытный тренер? Поднял уровень? Классных игроков привел? Нет. Никто сюда не поедет из звезд, по крайней мере в массе, можно зацепить пару игроков на бабло, но это не поможет в целом, взять Халка, очень классный игрок, но выйти на новый уровень с ним не удалось, нужно еще 5 топов, но откуда их взять?
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№66 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Белогорье
интересно а Сырёжа Симак,уроженец Сычановского,что под Луганском,где хохлобандустанские "ваенные" мародёрствовали после захвата села в 15 году,жовтаблакидного толЕГа тымащука,оставит в помощниках?Что думают сорокпятьмиллиардов "болельщиков самого популярного" во всём мире клупа? нововасюкинцы ,а? wink laughing зы...ща прискочат дырявочки и начнут минусить со всех своих стопитсот аккаунотов:)))как же смешно то с вас ущербы:))) 2зы....ату:)))

О как, все-таки, не удержали доктора и медбратья в больничке-то славного малого, решил-таки отметиться в этой новости. Даже улизнул с процедур smirk.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№65 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: Miss_Z
аренды подтянется

Нету,Новосельцев,Чернов,Эрнани,Мак,Джоржевич,Набоа,Дзюба,Шатов,Цаллагов, Юсупов......)У бедняги Семака тентель сьедет от этих разносолов)

Рязанцев satisfied
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№64 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (1)
online

Тактика приглашения "полузвездных" тренеров и набора, вопреки всякому здравому смыслу, под них игроков себя явно не оправдала - приходят временщики, которым наплевать, что будет завтра. С этой точки зрения приглашение Семака более, чем оправдано. Наверняка ставка будет на игроков "с паспортом", что позволит решить многолетнюю проблему взаимоотношений легионеров с нашими.
Какие-либо прогнозы безсмысленны. Пожелать удачи только!


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009 [жалоба]
№63 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Miss_Z
аренды подтянется

Нету,Новосельцев,Чернов,Эрнани,Мак,Джоржевич,Набоа,Дзюба,Шатов,Цаллагов, Юсупов......)У бедняги Семака тентель сьедет от этих разносолов)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№62 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 18:42) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Miss_Z,
А ты мне скажи как в других команда?как локомотив стал чемпионом,как Спартак, как рубин. Рубин кто уже дёргал саму барсу.а игроки и таквнаш чемпионат не ехали. А туровня тех кого приобретения, найти смогут. Ну разве только кроме Халка. А вообще селекционеры должны лучше работать, находит молодые таланты.
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
№61 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вираж и не только хотели Семака. Получите. Только взамен придётся получить дзюбушку с аренды. Быть можёт, ещё Денисова. Ну ни ниже пятого будем, надеюсь......
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№60 Написал: SVN (Сегодня, 18:40) #
  • 0
  •  (2)
online

Miss_Z,
главное чтобы опросы не устраивали по выбору состава,а то совсем все превратится в абсурд.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№59 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (2)

Удачи Семак! Как футболист был не плох как человек хорош пусть и тренером станет не плохим только не в игре с Динамо! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№58 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 18:34) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
эйфория-Форма болезненно-повышенного настроения...

а от чего эта эйфория?
если раньше хоть надежды были на то, что придет опытный тренер, поднимет уровень команды, приведет классных игроков ну и т.д., то сейчас это просто безысходность. Мало-мальски нормальные игроки щас разбегутся, останутся оздоевы-набиулины, рязанцев из аренды подтянется, ну к 10му место подгребем, я думаю


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№57 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: realist12
Часто бывает, что когда человек вот так по воле случая (как бы случайно) становится на какой либо пост, то ему сопутствует успех.


Согласен. Последний на памяти пример Каррера.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№56 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
А так нам терпения.Результата сразу ждать вряд ли придется,да и каких то громких трансферов.Скорее Обляков или Живоглядов

Людей на три команды......какие трансферы?!
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№55 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Зените нужны более масштабные изменения, а так все равно Семак или Сарри, не верю, что личность тренера в данный момент поможет клубу сделать скачок вперед, поэтому разницы никакой нет, разве что Семак более бюджетный вариант.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№54 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 18:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Boss52
О женщинах в футболе, как о покойниках. Либо хорошо либо ничего.

вот и помолчи


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№53 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Miss_Z
Зенитовский инстаграм завален восторженными визгами.
наверняка визжат все те, кто голосовал в соцсетях... и голосовал за путина


О женщинах в футболе, как о покойниках. Либо хорошо либо ничего.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№52 Написал: somoevgenij Королевство немытых (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: нетрал
Цитата: somoevgenij
№45 Написал: somoevgenij Королевство немытых (Сегодня, 18:18) #-1 (3)


online
Болеет за:
«Локомотив»

Вот сказал бы кому лет так 15 назад что у руля Зенита будет стоять конь, то

Садырин -конь?


Я про Семака!
Или он уже воспитанник Зенита?)))
Регистрация: 26.06.2014 [жалоба]
№51 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Шаг рискованный.Но точно не хуже условного Фонсеки.Семак конечно прилично поработал в штабе и Спалла,и Боаша и Луческу.Основной вопрос дадут ли ему в Зените время.Нужно строить именно команду,которой у Зенита не было со времен Спалла.При Боаша тащил по сути Халк,а дальше было навесь в штрафную два сезона.Посмотрим.Семаку удачи конечно,но лишь бы Денисова не пригласил.Это будет просто неуважение к фанам.А так нам терпения.Результата сразу ждать вряд ли придется,да и каких то громких трансферов.Скорее Обляков или Живоглядов клуб пополнят,чем леги.А насчет модели игры Локо стал чемпионом играя в автобус весь чемпионат на контратаках как и дважды Рубин ,так что и здесь возможны варианты.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№50 Написал: паровоз (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Стратег,
Смородская без работы сидит! smiling_imp
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№49 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alx64
ура дождолись теперь можно надрать жопу зине со счнтом 7-0 и это будет правельно!!!!!

"Никогда такого не было и вот опять!!!"
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№48 Написал: SVN (Сегодня, 18:25) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Miss_Z
Зенитовский инстаграм завален восторженными визгами.
наверняка визжат все те, кто голосовал в соцсетях... и голосовал за путина

эйфория-Форма болезненно-повышенного настроения, характеризующаяся благодушием, безмятежным блаженством, состоянием тихой радости. В отличие от гипертимии, для эйфории не характерно повышение двигательной и интеллектуальной активности, напротив, может наблюдаться замедление мыслительной деятельности (вплоть до персевераций).
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№47 Написал: нетрал (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: somoevgenij
№45 Написал: somoevgenij Королевство немытых (Сегодня, 18:18) #-1 (3)


online
Болеет за:
«Локомотив»

Вот сказал бы кому лет так 15 назад что у руля Зенита будет стоять конь, то

Садырин -конь?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№46 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:22) #
  • +2
  •  (4)
online

Интересно, почему до сих пор молчит Гена Орлов?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№45 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 18:19) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж... при всем уважении к Семаку, не думаю, что у него получится в Зените.


--------------------
Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№44 Написал: somoevgenij Королевство немытых (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот сказал бы кому лет так 15 назад что у руля Зенита будет стоять конь, то меня бы запинали болелы Зенита))) А сейчас они восторженно кричат приветствуя Семака)))

Ничего против него не имею) Человек хороший и всё такое, но чёт рано он собрался карьеру тренера завершать)
Регистрация: 26.06.2014 [жалоба]
№43 Написал: alx64 (Сегодня, 18:17) #
  • -4
  •  (8)

ура дождолись теперь можно надрать жопу зине со счнтом 7-0 и это будет правельно!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№42 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:14) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это как выстрел Авроры, возвестивший о начале смены эпохи, эпохи нового Зенита, вступившего на путь Золотых побед!!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№41 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 18:14) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенитовский инстаграм завален восторженными визгами.
наверняка визжат все те, кто голосовал в соцсетях... и голосовал за путина


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
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