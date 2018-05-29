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Владимир Хашиг: для нашей огромной страны 18 команд в РФПЛ - это очень хорошо

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг поделился своим мнением по поводу возможного расширения РФПЛ.

"Мы за большее количество команд. Если в Кубке России будет по две встречи, начиная с 1/16 финала, тогда премьер-лигу можно не расширять. Если нет, то для такой огромной страны 18 участников чемпионата - это очень хорошо. Больше матчей, больше зрителей и большая распространенность футбола. Не говорим сейчас о материально-технической составляющей, это другой вопрос. А со спортивной и географической точек зрения, увеличение клубов в РФПЛ необходимо. Так повысится интерес к футболу, арены начнут заполняться. Что касается финансов и всего, что с ними связано - темы более конкретные, которые требуют тщательной проработки", - цитирует Хашига "Спорт-Экспресс".
Теги: Хашиг Краснодар
Сегодня, 19:43
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№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16) #
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Если ,Британию не спонсировать млрдами, то почему нет? Дядя Вова, согласно слухам, расплатился с Израилем.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:02) #
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  •  (2)

Да какие 18??? Клубы из 16 постоянно имеют проблему с деньгами ,а вы говорите 18 .откуда люди берут этот бред!??
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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