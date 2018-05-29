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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Владимир Хашиг: для нашей огромной страны 18 команд в РФПЛ - это очень хорошо
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг поделился своим мнением по поводу возможного расширения РФПЛ.
"Мы за большее количество команд. Если в Кубке России будет по две встречи, начиная с 1/16 финала, тогда премьер-лигу можно не расширять. Если нет, то для такой огромной страны 18 участников чемпионата - это очень хорошо. Больше матчей, больше зрителей и большая распространенность футбола. Не говорим сейчас о материально-технической составляющей, это другой вопрос. А со спортивной и географической точек зрения, увеличение клубов в РФПЛ необходимо. Так повысится интерес к футболу, арены начнут заполняться. Что касается финансов и всего, что с ними связано - темы более конкретные, которые требуют тщательной проработки", - цитирует Хашига "Спорт-Экспресс".
"Мы за большее количество команд. Если в Кубке России будет по две встречи, начиная с 1/16 финала, тогда премьер-лигу можно не расширять. Если нет, то для такой огромной страны 18 участников чемпионата - это очень хорошо. Больше матчей, больше зрителей и большая распространенность футбола. Не говорим сейчас о материально-технической составляющей, это другой вопрос. А со спортивной и географической точек зрения, увеличение клубов в РФПЛ необходимо. Так повысится интерес к футболу, арены начнут заполняться. Что касается финансов и всего, что с ними связано - темы более конкретные, которые требуют тщательной проработки", - цитирует Хашига "Спорт-Экспресс".
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