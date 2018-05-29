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Юрий Сёмин: для "Локомотива" конкурировать с "Зенитом" будет сложнее, чем было до этого

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о назначении Сергея Семака на пост наставника петербургского "Зенита".

Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один год.

"Я поздравляю Сергея и желаю ему удачи. Он прошёл большой путь как футболист. Имеет достаточно опыта как тренер. Я не удивлён этому назначению. Теперь для нас конкуренция с "Зенитом" будет многим сложнее, чем было до этого", — цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Семак Локомотив Зенит
Сегодня, 20:46
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:58) #
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Теперь для нас конкуренция с "Зенитом" будет многим сложнее, чем было до этого",

Ну задача то у Локо попасть в 5 -ку . Что то как грустно становится.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:48) #
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  •  (1)

Если про околофутбол, то с любым будет труднее.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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