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Юрий Сёмин: для "Локомотива" конкурировать с "Зенитом" будет сложнее, чем было до этого
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением о назначении Сергея Семака на пост наставника петербургского "Зенита".
Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один год.
"Я поздравляю Сергея и желаю ему удачи. Он прошёл большой путь как футболист. Имеет достаточно опыта как тренер. Я не удивлён этому назначению. Теперь для нас конкуренция с "Зенитом" будет многим сложнее, чем было до этого", — цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один год.
"Я поздравляю Сергея и желаю ему удачи. Он прошёл большой путь как футболист. Имеет достаточно опыта как тренер. Я не удивлён этому назначению. Теперь для нас конкуренция с "Зенитом" будет многим сложнее, чем было до этого", — цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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