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Дмитрий Хомич покинул "Амкар"

"Амкар" на официальном сайте объявил, что вратарь Дмитрий Хомич покинул команду по окончании срока действия договора.

"Клуб благодарит Дмитрия за профессиональное и ответственное отношение к делу, создание рабочей и дружелюбной атмосферы внутри вратарской бригады. Желаем яркого продолжения карьеры!", - говорится в сообщении "Амкара".

Голкипер выступал за пермяков с 2015 года.
Теги: Хомич Амкар
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