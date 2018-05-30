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Николай Наумов: сказка "Тосно" закончена

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что теперь "Тосно", который не получил лицензию для участия в ФНЛ, придется все начинать сначала.

"Этого следовало ожидать. Сказка действительно закончена. Не первый случай в российском футболе… Когда начинают строительство с крыши, с верхушки пирамиды, это часто заканчивается вот так. Когда нет базы, школы, ничего не подготовлено, все это имеет право на жизнь, но очень чревато. Такие вещи случаются. Клуб оказался сиротой, бездомным. В результате спонсоры ушли, и все это вызвало такой печальный конец", - цитирует Наумова "Спорт день за днем".
Теги: Наумов Тосно
Сегодня, 17:21
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№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Химки»
И хорошо.Клуб без роду и племени.
(Однодневка бездомная)
Какая к чертям у них академия, у них автобуса своего небыло
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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