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Владимир Быстров: "Тосно" – мифический клуб

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров отметил, что в клубе безнадёжная ситуация с долгами. Ранее сообщалось, что «Тосно» может быть объявлен банкротом.

«Понимаете, «Тосно» – мифический клуб. У него нет ни базы, да вообще ничего. Поле тоже ничего не стоит. С клуба нечего будет взять… Думаю, единственное, что может нам помочь – письмо Путину или же дозвониться до него на прямую линию. Кто поможет людям, если не президент? Ведь руководители только и говорили: ребят, не переживайте, работайте, вы свое получите. А сейчас…» - цитирует Быстрова Спорт-экспресс.
Теги: Быстров Тосно
Сегодня, 22:29
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№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:53) #
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online

Цитата: sparwik53
пересчитать клубы которые были на слуху даже гордостью такие как Ротор, Алания, Кубань.

Чисто извини за безграмотность насчет Кубани (ну, кроме того, что мы на их ресурсе сидим) объясни?
Алания была на паленоводочных деньгах, Ротор там что-то совсем непонятное (просто так родню руководства тоже не отстреливают). Тосно тупо, похоже, пошло по пути Динамо Спб. Создадим клуб, заманим игроков, а дальше... А дальше и выясняется, что денег в стране нет совсем. Куда-то делись. Даже тренера для сборной только на общественных началах можно подписать.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что же это за фантом-клуб у которого нет ничего,но прославился выигрышем кубка России, выходит за это и должны ему построить базу, стадион, и назначить бюджет из федерального резерва, таких желающих у нас много, пальцев на двух руках не хватит пересчитать клубы которые были на слуху даже гордостью такие как Ротор, Алания, Кубань.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: казылык (Сегодня, 22:35) #
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Болеет за:
«Бавария»
Понимаете, «Тосно» – мифический клуб. У него нет ни базы, да вообще ничего

зенит такое же гавно
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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