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Роман Еременко готовится к сезону по индивидуальному плану в Финляндии

Полузащитник Роман Ерёменко в настоящее время тренируется по индивидуальной программе в Финляндии, сообщает Osterbottens Tidning.

Издание отмечает, что финский футболист занимается интервальным бегом, совершая интенсивные пробежки по 400, 800 и 1200 метров.

"Сейчас он физически хорош, Роман в прекрасном состоянии", — отметил форму Ерёменко шведский футбольный тренер Микаэль Сёдерман.

Напомним, что Ерёменко, последним клубом которого являлся ЦСКА, был дисквалифицирован на два года (начиная с 6 октября 2016 года) из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с "Байером". В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.
Теги: Еременко
Сегодня, 13:49
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№1 Написал: Asking (Сегодня, 13:56) #
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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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