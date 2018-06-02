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Синхронистка Евгения Подберезкина: футболисты получают деньги ни за что

Чемпионка Европы по синхронному плаванию и модель Евгения Подберёзкина поделилась мнением о высоких зарплатах профессиональных футболистов

"Любимых игроков из нашей сборной у меня нет. У нас некому сравниться с Роналду или Месси по той сумасшедшей игре, что те показывают. Даже далёкие от футбола люди смотрят на них, затаив дыхание. Неправильно сравнивать таких максимальных профессионалов с нашими недостаточно профессиональными футболистами. Если я уже увидела суперигру, которой нет у сборной России, то не могу кого-то выделить.

Футбол — это больная тема для нашей страны, потому что выделяются огромные средства на зарплаты футболистов. Им безосновательно платят такие суммы. Ни за что. Лучше бы заплатили эти деньги, например, синхронисткам. Выделили бы их больным детишкам или на развитие государственных поликлиник. Когда входишь в такую клинику, хорошо бы хоть плесень была, а там всё отваливается, половины оборудования нет.

Лучше бы взяли одну такую месячную зарплату и потратили на благое дело, а не на то, чтобы его жена в ресторане ставила свою сумочку на дополнительный стульчик. Это уже лишнее. Я не могу сказать, что зарабатываю какие-то огромные деньги, но сама не могу пройти мимо нуждающегося человека. Если у меня будут последние 500 рублей, я отдам, потому что мне жалко. В общем, наши футболисты не заслуживают таких условий и таких зарплат", - цитирует Евгению Чемпионат.
Сегодня, 13:21
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(6)
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Синхронисты тоже.Абсолютно ненужный спорт как и большинство других типа плаванья,прыжков в длину,бега,керлинга и так далее.Платить за это деньги вообще мазохизм.В воде быстрее всех сплавала.Очень интересно и смотреть и болеть ,да и вообще улет настоящий.Что там какой то футбол.Все деньги в плавание.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
как по мне, то это две отдельные песни, которые переплетаются в одну
первое - наши реально не умеют играть.и с деньгами, и без них
второе - когда люди получают необоснованно высокую зп за некачественное выполнение своей работы
отсюда и вывод
играть не умеют, получают свои незаслуженные деньги, а потом еще и жалуются на тяжелую жизнь футболиста и какой это тяжкий неблагодарный труд
но и тут возникает диссонанс. они же сами говорят: ФУТБОЛ ДЛЯ МЕНЯ ВСЁ!Я ЕГО ОБОЖАЮ, но для них это всё в тяжесть и какие они в итоге бедные
ТЯЖЕЛО?НЕ СПРАВЛЯЕШЬСЯ? СМЕНИ МЕСТО РАБОТЫ, А ЛУЧШЕ ДАЖЕ ПРОФИЛЬ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
в общем и целом все правильно
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Если у меня будут последние 500 рублей, я отдам, потому что МНЕ ЖАЛКО.

;))
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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