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Синхронистка Евгения Подберезкина: футболисты получают деньги ни за что
Чемпионка Европы по синхронному плаванию и модель Евгения Подберёзкина поделилась мнением о высоких зарплатах профессиональных футболистов
"Любимых игроков из нашей сборной у меня нет. У нас некому сравниться с Роналду или Месси по той сумасшедшей игре, что те показывают. Даже далёкие от футбола люди смотрят на них, затаив дыхание. Неправильно сравнивать таких максимальных профессионалов с нашими недостаточно профессиональными футболистами. Если я уже увидела суперигру, которой нет у сборной России, то не могу кого-то выделить.
Футбол — это больная тема для нашей страны, потому что выделяются огромные средства на зарплаты футболистов. Им безосновательно платят такие суммы. Ни за что. Лучше бы заплатили эти деньги, например, синхронисткам. Выделили бы их больным детишкам или на развитие государственных поликлиник. Когда входишь в такую клинику, хорошо бы хоть плесень была, а там всё отваливается, половины оборудования нет.
Лучше бы взяли одну такую месячную зарплату и потратили на благое дело, а не на то, чтобы его жена в ресторане ставила свою сумочку на дополнительный стульчик. Это уже лишнее. Я не могу сказать, что зарабатываю какие-то огромные деньги, но сама не могу пройти мимо нуждающегося человека. Если у меня будут последние 500 рублей, я отдам, потому что мне жалко. В общем, наши футболисты не заслуживают таких условий и таких зарплат", - цитирует Евгению Чемпионат.
"Любимых игроков из нашей сборной у меня нет. У нас некому сравниться с Роналду или Месси по той сумасшедшей игре, что те показывают. Даже далёкие от футбола люди смотрят на них, затаив дыхание. Неправильно сравнивать таких максимальных профессионалов с нашими недостаточно профессиональными футболистами. Если я уже увидела суперигру, которой нет у сборной России, то не могу кого-то выделить.
Футбол — это больная тема для нашей страны, потому что выделяются огромные средства на зарплаты футболистов. Им безосновательно платят такие суммы. Ни за что. Лучше бы заплатили эти деньги, например, синхронисткам. Выделили бы их больным детишкам или на развитие государственных поликлиник. Когда входишь в такую клинику, хорошо бы хоть плесень была, а там всё отваливается, половины оборудования нет.
Лучше бы взяли одну такую месячную зарплату и потратили на благое дело, а не на то, чтобы его жена в ресторане ставила свою сумочку на дополнительный стульчик. Это уже лишнее. Я не могу сказать, что зарабатываю какие-то огромные деньги, но сама не могу пройти мимо нуждающегося человека. Если у меня будут последние 500 рублей, я отдам, потому что мне жалко. В общем, наши футболисты не заслуживают таких условий и таких зарплат", - цитирует Евгению Чемпионат.
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