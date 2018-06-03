Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4264
Ситуация на юго-востоке Украины 119527
Курилка 1529
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

Гендиректор "Уфы": Александр Низелик воссоединится с Семаком в "Зените"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, какие изменения ждут тренерский штаб команды после ухода Сергея Семака в "Зенит".

"Не знаю, по какой причине все решили, что коллектив возглавит Сергей Томаров. Это слухи. Кандидатуры есть, переговоры ведутся. Думаю, все объявим к концу недели.

Из тренерского штаба нас покидают специалист по реабилитации и помощник тренера Александр Низелик. Он, как понимаю, окажется в "Зените", – цитирует Газизова СЭ.
Теги: Уфа
Сегодня, 22:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.