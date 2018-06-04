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Леонид Слуцкий: из-за лимита на легионеров у россиян нет стимула играть за границей

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о перспективах национальной команды на ЧМ-2018.

"У России не самая сильная команда, поэтому нам было бы сложно в любой группе. Сейчас у нас нет игроков, выступающих за рубежом.

Когда мы выступали с ЦСКА в Лиге чемпионов, я всегда понимал, что два первых матча будут провальными, потому что к этому уровню нужно привыкнуть. Когда мы привыкали, к следующим четырем матчам мы относились серьезнее.

Кроме того, на уровень и силу российского футбола влияет лимит на легионеров. У игроков нет стимула играть за границей, а они сами недостаточно хороши и не привлекают европейские топ-клубы", - цитирует Слуцкого Sports.ru со ссылкой на Sportacentrs.
Теги: Слуцкий Сборная России
Сегодня, 16:36
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18
(0)
№18 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Завались в общем

Ты что в кастрюле? Это Ленины размышления, не более.
Цитата: Филимонов
Покажи мне, где он будучи тренером сборной требует убрать лимит в интересах российского футбола
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№17 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 18:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
Цитата: Филимонов
Что ж ты Леня не бил в набат, что лимит надо убирать, когда сборную тренировал?

Да не звезди уже smile

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, какие три вещи он хотел бы изменить в русском футболе.

«Первое – убрал бы лимит на легионеров. Второе – сделал бы потолок зарплат для российских футболистов.

Два потолка: до 23 лет и старше 23 лет. Старше 23 лет – условно 1 млн евро в год. Хочешь получать больше – езжай в Англию, Испанию, Италию.

В конкурентную среду, где у тебя нет паспорта, где надо работать каждый день, где на 40 процентов не прокатит, а только на 100. До 23 лет – зарплата еще ниже.

Ограничения по зарплате тренерам? Да ради бога. В ЦСКА я ни разу и ни с кем не разговаривал о своей заработной плате. Клуб мне всегда назначал ее сам, клуб сам, когда считал нужным, ее поднимал.

Я ни разу даже не задавал про это вопросы. Тренер здесь находится в такой же ситуации, как и футболисты, если не в худшей.

Ну и третье – четко прописал бы траты клубов, которые находятся на государственном финансировании, на зарплату футболистов и на детский футбол.

Прописал так, чтобы эти статьи расходов не отличались в тысячу раз друг от друга. Простой пример: в моем родном Волгограде даже в послевоенные годы проводился чемпионат города среди юношей.

За что 1млн? 15 000 р в месяц их з\п. Ничего не производящие овощи с какого должны получать больше? они и этого не заслуживают.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№16 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Е5 FC SM
нашим игорокам
надо по факту платить
сдельно
а не по 20 мультов в месяц

Сделать на уровне закона зарплату "плавающей"? Слишком сложно.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№15 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (2)

Адекватные суммы в контрактах заставят повышать своё мастерство и ехать в Европу. А не миллионы за протирание трусов на банке. Сильное поколение, которое играло в начале середине 90-ых в ТОП-5, как раз и зародилось в ту пору, когда в целом в стране началась разруха. Не говоря уже о спорте, тем более футболе.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№14 Написал: mdm Мурманск (Сегодня, 17:55) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давно писал- лимит зло! Аршавин, Аленичев, Павлюченко, Кержаков, Титов, Тихонов, Лоськов, Березуцкие, Широков, да те же Акинфеев, Игнашевич, Жирков и можно продолжать (!)... Они начинали играть, когда уже стали пачками завозить легов. И выигрывали конкуренцию у этих легов работой, а не паспортом! Кто сейчас из нашей сборной хоть не очень далеко по уровню от перечисленных? Думаю Смолов, Головин и Миранчуки (авансом)... Ну и тот же Акинфеев на уровне. Всёёё... Из остальных кто-то может блеснуть несколько матчей (Зобнин и Лунев более стабильны), но до уровня сборной страны (пусть даже посредственного) очень далеко. Лимит- зло!
Регистрация: 23.02.2007 [жалоба]
№13 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Филимонов,
читай ромбовидный
заявил главный тренер сборной России и ЦСКА в эксклюзивном интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

первая фраза
внимательно читай
еще раз перечитай

Kolpino2,
нашим игорокам
надо по факту платить
сдельно
а не по 20 мультов в месяц
причем в независимости от того как он играет


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: stainless
Завались в общем smile

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий

Так. Нашим игрокам - 1 млн., а легам? Хорошо, будут уезжать. И за кого болеть в ЧР? Нет, тут надо аккуратнее. В том же ЕС в большинстве чемпионатов лимит есть (он отсутствует лишь для игроков из ЕС).
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№11 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: казылык
ато у таких евреев перебежчиков как Слуцкер есть стимул батрачить на дядю Сэма и разваливать наш футбол

а можно как то более развернуто
каким образом Слуцкий работая за рубежом разваливает наш футбол

stainless,
да это бесполезно
там ромб головного мозга
ссс8 в глаза все Божья роса

venyalyaynen,
ты как говорится почувствуй разницу
заинтересованность игроком
и интерес самого игрока ехать за бугор и пахать там


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: stainless (Сегодня, 17:38) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Филимонов
Покажи мне, где он будучи тренером сборной требует убрать лимит в интересах российского футбола


Завались в общем smile

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о лимите на легионеров. По словам Слуцкого, лимит не является для него плюсом как для тренера сборной.

«Лимит не является для меня плюсом как для тренера сборной. И без всякого лимита футболисты сборной играли бы как в сборной, так и в своих клубах.

Сборная добилась результата в 2008 году, когда лимит был не такой жесткий, как сейчас. Он не является поводом для роста российских игроков. Те же молодые футболисты даже с таким жестким лимитом все равно не играют. Поэтому я не вижу в нем смысла.

Я могу говорить только о тренерской составляющей. Но ведь есть же еще несколько аспектов, которые являются более важными – социальный, общественный, возможно, даже политический.

Я говорю о чисто спортивном аспекте – футболисты сборной и так играли бы в ней, при этом лимит все равно не помогает молодым», – сказал Слуцкий.

Накануне своей первой игры в качестве главного тренера сборной России и в день выборов президента РФС (напомним, на этот пост претендует министр спорта Виталий Мутко) Леонид Слуцкий критически отозвался не только о новом лимите на легионеров в чемпионате России, но и вообще о любом искусственном ограничении количества иностранных игроков.

«Я вообще за отмену лимита. Те футболисты, что играют сейчас за национальную команду, выступали за нее при любых лимитах. Даже если завтра его не будет, они все равно будут за нее играть. Мы же говорим, что на чемпионате мира в России должны выступить достойно и победить сильнейшие команды. Но почему же тогда наши футболисты, если они собираются этих соперников обыгрывать на чемпионате мира, не могут выиграть у них конкуренцию внутри российского первенства? А ведь Фалькао и Месси у нас не играют! К нам суперзвезды не едут! Да, есть очень хорошие игроки, но не звезды мировой величины. Почему же в российском первенстве мы можем выиграть у них конкуренцию только за счет лимита?» - заявил главный тренер сборной России и ЦСКА в эксклюзивном интервью еженедельнику «Аргументы и факты».
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Да не звезди уже

Ты что, на приколе? Это интервью лета 2016 после пpoceра на Евро-2016. Покажи мне, где он будучи тренером сборной требует убрать лимит в интересах российского футбола
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: казылык
таких евреев перебежчиков как Слуцкер есть стимул батрачить на дядю Сэма и разваливать наш футбол

Поддержу.Настоящие патриоты,россиянцы,путинцы в конце концов должны,обязаны,играть дома и не думать о загранице.Играть босиком и мячом со шнуровкой.Дядя Сэм ыы,как смешно.Я даже забыл такую фразу ыы blush


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№7 Написал: казылык (Сегодня, 17:17) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
зато у таких евреев перебежчиков как Слуцкер есть стимул батрачить на дядю Сэма и разваливать наш футбол
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: stainless (Сегодня, 17:02) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: venyalyaynen
вон уже очередь за Головиным стоит,

а у вас только за негром "очередь" - который год уже smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 16:59) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да у них и в родном чемпионате что-то не видно стимула )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№4 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 16:58) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кроме того, на уровень и силу российского футбола влияет лимит на легионеров. У игроков нет стимула играть за границей, а они сами недостаточно хороши и не привлекают европейские топ-клубы"

Как это не привлекают, вон уже очередь за Головиным стоит, кто заплатит больше 45 млн евро.


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 16:47) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Филимонов
Что ж ты Леня не бил в набат, что лимит надо убирать, когда сборную тренировал?

Да не звезди уже smile

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, какие три вещи он хотел бы изменить в русском футболе.

«Первое – убрал бы лимит на легионеров. Второе – сделал бы потолок зарплат для российских футболистов.

Два потолка: до 23 лет и старше 23 лет. Старше 23 лет – условно 1 млн евро в год. Хочешь получать больше – езжай в Англию, Испанию, Италию.

В конкурентную среду, где у тебя нет паспорта, где надо работать каждый день, где на 40 процентов не прокатит, а только на 100. До 23 лет – зарплата еще ниже.

Ограничения по зарплате тренерам? Да ради бога. В ЦСКА я ни разу и ни с кем не разговаривал о своей заработной плате. Клуб мне всегда назначал ее сам, клуб сам, когда считал нужным, ее поднимал.

Я ни разу даже не задавал про это вопросы. Тренер здесь находится в такой же ситуации, как и футболисты, если не в худшей.

Ну и третье – четко прописал бы траты клубов, которые находятся на государственном финансировании, на зарплату футболистов и на детский футбол.

Прописал так, чтобы эти статьи расходов не отличались в тысячу раз друг от друга. Простой пример: в моем родном Волгограде даже в послевоенные годы проводился чемпионат города среди юношей.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 16:42) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что ж ты Леня не бил в набат, что лимит надо убирать, когда сборную тренировал?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:41) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Кроме того, на уровень и силу российского футбола влияет лимит на легионеров.

И невъипенные зарплаты.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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