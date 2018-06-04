Утверждено расписание летних сборов основного и молодежного составов "Локомотива".Основной состав соберется после отпуска 20 июня. Команда проведет два сбора в Австрии: с 21 июня по 4 июля и с 8 по 22 июля.На базе в Баковке на время проведения чемпионата мира разместится сборная Ирана.