"Зенит" хочет продлить контракт с Юрием Жирковым

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Казань Ростов
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Контракт 34-летнего футболиста истекает в июне этого года. Интерес к футболисту, проведшему в завершившемся сезоне 17 матчей в чемпионате (1 гол), проявлял "Краснодар". С большой долей вероятности, соглашение с футболистом будет продлено сроком на один год.
"Спорт-Экспресс"
Контракт 34-летнего футболиста истекает в июне этого года. Интерес к футболисту, проведшему в завершившемся сезоне 17 матчей в чемпионате (1 гол), проявлял "Краснодар". С большой долей вероятности, соглашение с футболистом будет продлено сроком на один год.
"Спорт-Экспресс"
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