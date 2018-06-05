"Зенит" хочет продлить контракт с Юрием Жирковым

"Зенит" планирует продлить контракт с защитником Юрием Жирковым.Контракт 34-летнего футболиста истекает в июне этого года. Интерес к футболисту, проведшему в завершившемся сезоне 17 матчей в чемпионате (1 гол), проявлял "Краснодар". С большой долей вероятности, соглашение с футболистом будет продлено сроком на один год.