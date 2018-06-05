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Новичок "Спартака" Самюэль Жиго будет получать 1,8 млн евро

Стали известны детали контракта новичка "Спартака" – защитника Самюэля Жиго.

По информации Voetbalkrant, зарплата 24-летнего француза составит 150 тысяч евро в месяц (около 1,8 млн в год).

В "Генте" Жиго получал в 4 раза меньше. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока составила 8 млн евро.
Теги: Жиго Спартак
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