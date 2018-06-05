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Гендиректор "Уфы": выбор тренера -это настоящий разрыв мозга

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о выборе нового главного тренера команды.

"Все-таки выбор тренера – очень серьезный вопрос. На сегодняшний день это просто разрыв мозга, связанный с большим мониторингом ряда аспектов. Поэтому готов комментировать путь, по которому мы идем, уже после назначения. Думаю, вся эта история закончится в конце недели.

Иностранце в шорт листе не и не было. Вообще могу сказать, что кандидатов осталось очень мало. На сегодняшний день планка для нашего клуба задрана очень высоко, и ей надо соответствовать", - цитирует Газизова "Реальное время".
Теги: Уфа Газизов
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