Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26720
Политика и события в стране и мире 4376
Ситуация на юго-востоке Украины 119587
Зенит 104686
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 47
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1
Mузыка 5722

Новости партнеров

Дик Адвокат: официально из "Зенита" ко мне никто не обращался

Голландский тренер Дик Адвокат отметил, что из "Зенита" к нему официально никто не обращался по поводу работы.

Ранее сообщалось, что 70-летний специалист являлся одним из кандидатов на пост главного тренера петербуржцев.

– В мае была информация, что вы можете вернуться в "Зенит". В комментарии для "СЭ" вы тогда ушли от прямого ответа. Теперь тренера назначили. Скажете, как все было?

– Официально ко мне никто не обращался.

– А неофициально?

– Я вам ответил.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адвокат Зенит
Сегодня, 17:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.