Дик Адвокат: официально из "Зенита" ко мне никто не обращался

Голландский тренер Дик Адвокат отметил, что из "Зенита" к нему официально никто не обращался по поводу работы.Ранее сообщалось, что 70-летний специалист являлся одним из кандидатов на пост главного тренера петербуржцев.– Официально ко мне никто не обращался.– Я вам ответил.