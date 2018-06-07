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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дик Адвокат: официально из "Зенита" ко мне никто не обращался
Голландский тренер Дик Адвокат отметил, что из "Зенита" к нему официально никто не обращался по поводу работы.
Ранее сообщалось, что 70-летний специалист являлся одним из кандидатов на пост главного тренера петербуржцев.
– В мае была информация, что вы можете вернуться в "Зенит". В комментарии для "СЭ" вы тогда ушли от прямого ответа. Теперь тренера назначили. Скажете, как все было?
– Официально ко мне никто не обращался.
– А неофициально?
– Я вам ответил.
"Спорт-Экспресс"
Ранее сообщалось, что 70-летний специалист являлся одним из кандидатов на пост главного тренера петербуржцев.
– В мае была информация, что вы можете вернуться в "Зенит". В комментарии для "СЭ" вы тогда ушли от прямого ответа. Теперь тренера назначили. Скажете, как все было?
– Официально ко мне никто не обращался.
– А неофициально?
– Я вам ответил.
"Спорт-Экспресс"
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