Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26720
Политика и события в стране и мире 4376
Ситуация на юго-востоке Украины 119587
Зенит 104686
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 47
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1
Mузыка 5722

Новости партнеров

Агент: ничего не знаю об интересе "Зенита" к Гамшику

Юрай Венглош, представитель полузащитника "Наполи" Марека Гамшика, опроверг информацию об интересе "Зенита" к 30-летнему словаку.

"Ничего не знаю об интересе "Зенита" к Гамшику. Никто из "Зенита" не связывался со мной по этому вопросу. Так что, наверное, это все лишь слухи", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Ранее издание ITASportPress сообщило, что на Гамшика претендует три клуба – "Зенит", "Зальцбург" и "Бавария".
Теги: Гамшик Наполи Зенит
Сегодня, 19:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.