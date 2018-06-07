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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент: ничего не знаю об интересе "Зенита" к Гамшику
Юрай Венглош, представитель полузащитника "Наполи" Марека Гамшика, опроверг информацию об интересе "Зенита" к 30-летнему словаку.
"Ничего не знаю об интересе "Зенита" к Гамшику. Никто из "Зенита" не связывался со мной по этому вопросу. Так что, наверное, это все лишь слухи", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Ранее издание ITASportPress сообщило, что на Гамшика претендует три клуба – "Зенит", "Зальцбург" и "Бавария".
"Ничего не знаю об интересе "Зенита" к Гамшику. Никто из "Зенита" не связывался со мной по этому вопросу. Так что, наверное, это все лишь слухи", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Ранее издание ITASportPress сообщило, что на Гамшика претендует три клуба – "Зенит", "Зальцбург" и "Бавария".
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