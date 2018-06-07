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Понтус Вернблум отказался переходить в "Зенит"

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отказался переходить в "Зенит".

Петербургский клуб предлагал шведу контракт, но тот отказался, поскольку больше не хочет играть в России.

Ранее появилась информация, что 31-летний полузащитник может перейти в греческий ПАОК. Владелец клуба Иван Саввиди подтвердил факт переговоров.

Футболист сборной Швеции с 2012 года выступал за ЦСКА, но по окончании сезона-2017/18 покинул клуб на правах свободного агента.
Теги: Вернблум Зенит Трансферы
Сегодня, 21:19
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8
(2)
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
зачем нам этот костолом?

Да? И кого сломал? По списку с начала его карьеры в ЦСКА.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
зачем нам этот костолом?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ссылка где, фуфлоплёты?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Asking (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: stainless
Викинг!

Викинг - это Страндберг stuck_out_tongue_winking_eye А этот - Выкинь Г.
ПиСи: у настоящих викингов Бабаева бы давно перепутали с кучерявой овцой и съели


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очередная межсезонная брехня.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:25) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Скатертью дорожка и лечи психику.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:24) #
  • -3
  •  (5)

Очень хорошо!


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 21:21) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Даже будучи свободным агентом не пошёл. Викинг! flushed
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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