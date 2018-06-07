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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Понтус Вернблум отказался переходить в "Зенит"
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отказался переходить в "Зенит".
Петербургский клуб предлагал шведу контракт, но тот отказался, поскольку больше не хочет играть в России.
Ранее появилась информация, что 31-летний полузащитник может перейти в греческий ПАОК. Владелец клуба Иван Саввиди подтвердил факт переговоров.
Футболист сборной Швеции с 2012 года выступал за ЦСКА, но по окончании сезона-2017/18 покинул клуб на правах свободного агента.
Петербургский клуб предлагал шведу контракт, но тот отказался, поскольку больше не хочет играть в России.
Ранее появилась информация, что 31-летний полузащитник может перейти в греческий ПАОК. Владелец клуба Иван Саввиди подтвердил факт переговоров.
Футболист сборной Швеции с 2012 года выступал за ЦСКА, но по окончании сезона-2017/18 покинул клуб на правах свободного агента.
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